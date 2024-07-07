Украинские беспилотники в ночь на вторник в ходе совместной операции киевских служб безопасности и военной разведки атаковали в России нефтеперерабатывающий завод, военный аэродром и электроподстанцию, сообщило Reuters со ссылкой на источник в украинских силовых структурах.

Источник, пожелавший остаться неназванным, пояснил, что атакам подверглись аэродром в городе Ахтубинск, в северной части Астраханской области, нефтеперерабатывающее предприятие в Волгоградской области и электроподстанция в Ростовской области.

Аэродром в Ахтубинске принадлежит 929-му Государственному летно-испытательному центру Министерства обороны России, в 20 км от него находится самый большой авиаполигон в России – Грошево.

Российские военные информацию не комментировали. Минобороны России ранее сообщало, что в ночь на 9 июля средствами ПВО было уничтожено 38 украинских дронов на территории Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областей. Позднее во вторник российское военное ведомство сообщило о еще трех сбитых дронах над территорией Астраханской области и еще одном - над Белгородской.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин писал в своем телеграм-канале об отражении атаки БПЛА в Ахтубинском районе и Знаменске, который также расположен на севере региона. В Знаменске ввели красный уровень террористической опасности «в связи с прилетами БПЛА самолетного типа», сообщил глава города Олег Глотов. Знаменск считается административным и жилым центром российского ракетного полигона Капустин Яр. После атаки БПЛА на время были ограничены прилёты и вылеты из аэропорта Астрахани.