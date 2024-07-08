Как уже сообщалось, 9 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

Согласно сообщению пресс-службы главы азербайджанского государства, Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с избранием президентом Исламской Республики Иран, пожелал ему успехов в деятельности.

Масуд Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравление, а также за ранее направленное главой нашего государства письмо по случаю его избрания президентом. Президент Ирана сказал, что приложит все усилия для развития отношений между двумя странами во всех сферах и в будущем.

В ходе беседы была выражена уверенность в дальнейшем расширении основанных на общности религиозно-культурных корней, дружбе и братстве азербайджано-иранских отношений, развитии сотрудничества, охватывающего различные сферы. Главы государств подчеркнули значение реализации достигнутых до сих пор договоренностей между двумя странами.

В ходе телефонного разговора президенты Азербайджана и Ирана обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Ильхам Алиев пригласил Масуда Пезешкиана совершить визит в Азербайджан.

С удовлетворением приняв приглашение, президент Ирана выразил признательность главе нашего государства и в свою очередь пригласил президента Азербайджана совершить официальный визит в Исламскую Республику Иран. Ильхам Алиев с удовлетворением принял приглашение.