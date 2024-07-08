Руслан Баширли, спецкор, Анкара 20:34

Как уже сообщалось, в ночь на 30 июня, после того как стало известно, что в турецком городе Кайсери, административном центре одноименного региона, местный сириец совершил сексуальное насилие над пятилетней девочкой, начались массовые нападения местных жителей на этнических сирийцев: их дома забросали камнями, разбили витрины принадлежащих им магазинов, сожгли автомобили. Одновременно в Хатае, Газиантепе, Конье и Стамбуле были отмечены случаи нападения на сирийцев. А спустя сутки, 1 июля, в сирийском сегменте социальных сетей была запущена дезинформация о том, что на самом деле насилие над пятилетней девочкой совершил турок, после чего началась волна протеста, и сирийцы стали осквернять турецкие символы.

В Турции преобладает мнение, что эти провокации были скоординированы из одного центра, о чем, в частности, свидетельствует переписка организаторов нападений в WhatsApp, которую распространили турецкие СМИ. Помимо этого, большинство людей, принимавших участие в актах сожжения турецкого флага, ранее имели судимости за торговлю людьми и сексуальное насилие. Как отметил в одном из интервью глава МВД Турции Али Ерликая, многие участники и организаторы провокаций были осуждены по тридцати шести различным статьям. По мнению экспертов, люди, планировавшие эти акции, били по самым чувствительным для Турции точкам, начиная с тотального невосприятия обществом сексуального насилия и заканчивая проблемой сирийских беженцев, число которых в Турции уже перевалило за четыре с половиной миллиона человек.

Однако наиболее болезненными для турецкой общественности стали массовые акты осквернения турецких флагов, отмеченные на севере Сирии. Следует подчеркнуть, что в турецком обществе алый стяг с полумесяцем и звездой имеет колоссальное духовное и символическое значение. Не случайно после первых же нападений на турецкий флаг, отмеченных на севере Сирии, Министерство обороны Турции отдало приказ своим солдатам: «Если кто прикоснется к флагу, стреляйте!». На сей раз, по счастью, обошлось без жертв. Но те, кто был замечен в надругательстве над одним из символов Турции, безнаказанными не остались. По словам известного журналиста газеты Hurriyet Абдулькадира Сельви, Национальная разведывательная организация (MİT) арестовала и доставила в Турцию четырех сирийцев, демонстративно опустивших государственный флаг Турции.