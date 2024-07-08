Саудовская Аравия в начале этого года частно намекнула, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если страны «Большой семерки» решат арестовать почти 300 миллиардов долларов из замороженных активов России.

Саудовская Аравия намекнула, что может продать европейские долговые обязательства, если страны-члены G7 решат конфисковать почти 300 млрд долларов замороженных активов РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство финансов Саудовской Аравии сообщило некоторым партнерам по G7 о своем несогласии с этой идеей, которая имела целью поддержать Украину, а один из них назвал ее «завуалированной угрозой».

Сообщается, что саудовцы конкретно упоминали о долгах, выпущенных французским казначейством.

В мае и июне G7 изучала различные варианты в отношении средств российского Центрального банка. В конце концов, группа согласилась использовать полученные доходы и оставить сами активы в покое, несмотря на то, что США и Великобритания настаивали на том, чтобы союзники рассмотрели более смелые варианты. Отмечается, что некоторые страны-члены G7 были против этой идеи, опасаясь, что это может подорвать валюту.

В сообщении говорится, что запасы саудовского королевства в евро и французских облигациях могут составлять десятки миллиардов евро, но, вероятно, они недостаточно велики, чтобы их продажа имела существенное значение. Однако европейские чиновники все равно озабочены, потому что другие страны могли последовать примеру Саудовской Аравии.

Позиция Саудовской Аравии изменилась после того, как страны G7 выступили с предложением, которое не предусматривало экспроприации активов. В сообщении добавляют, что также Саудовская Аравия владеет казначейскими облигациями США на 135 млрд долларов.

Непонятно, действовала ли Саудовская Аравия, исходя из собственных интересов — опасаясь, что изъятие российских активов создаст прецедент, который в будущем может быть использован против других стран, или из солидарности с Россией.