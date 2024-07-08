В Госдуме призывают лишить имущества Аллу Пугачеву

«Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду», — сказал Журавлев РИА Новости.

Причиной такого заявления российского парламентария стал пост Аллы Пугачевой в Instagram, в котором она высказалась о ракетном ударе по детской больнице в Киеве. Певица разместила фото пострадавшего ребенка, под которым написала: «Бог терпелив, но всему есть предел».

После начала войны в Украине Алла Пугачева покинула Россию. Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми она переехала в Израиль. За свою политическую позицию Галкин был признан в России «иноагентом», после чего Пугачева написала в Instagram: «Солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан». В конце марта Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Аллы Пугачевой «лицом, аффилированным с иностранным агентом».