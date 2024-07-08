Немецкого топ-менеджера нашли мертвым в Москве

Директор по операционной готовности в «ГРК Черногорская» и немецкий топ-менеджер Франк Риттнер умер в возрасте 56 лет. Тело было найдено в его доме в башне Neva Towers в Москве-Сити. Об этом сообщают российские СМИ.

Риттнер не появился на работе, что вызвало беспокойство среди его коллег. После того как они не смогли связаться с ним, было принято решение посетить его квартиру. Дверь оставалась закрытой, и для доступа в помещение пришлось привлечь сотрудников МЧС.

Подробности случившегося устанавливаются.