40 ракет на Израиль: есть жертвы

Голанские высоты подверглись ракетному обстрелу из Ливана. Израильские «Детали» сообщают, что в результате прямого попадания ракеты в автомобиль погибли две женщины. Пожарные вытащили их из горящего автомобиля и передали сотрудникам МАДА, которые констатировали их смерть.

Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, в ходе обстрела были выпущены 40 ракет. Кроме того, местные жители сообщают о взрывах и клубах дыма.

Пожарно-спасательная служба Израиля сообщила, что после ракетного обстрела на открытых территориях Голанских высот возникло восемь очагов возгорания. Региональный совет Голанских высот призвал жителей находиться вблизи бомбоубежищ и избегать собраний до дальнейшего уведомления.