Российские военные уронили «Калибр» на калмыцкое село

Российские военные уронили ракету «Калибр» вблизи села Соленое в Калмыкии, сообщает Astra со ссылкой на осведомленный источник.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте падения ракеты образовалась воронка глубиной два метра.

Село Соленое находится в 180 км от Элисты, до границы с Украиной от населенного пункта — более 300 км. Предельная дальность «Калибров» по наземным целям превышает 2,5 тыс. км. Такие ракеты использует ВМФ России. По словам источника издания, упавшая ракета могла быть неисправной.

По подсчетам Astra, в этом году российская военная авиация уронила на Белгородскую область, а также захваченные территории Украины не менее 110 бомб.