Женщинам Дагестана дали совет: замените никаб на веер
Муфтият Дагестана рекомендовал женщинам отказаться от никаба и при необходимости прикрывать лицо веером или частью платка. Об этом говорится в шариатском решении религиозного органа.
«Сестры должны понимать, в какое время мы живем и в каком государстве находимся… Если же женщина чувствует чей-то пристальный взгляд, то можно ведь прикрыть лицо веером, частью платка и т. д., пока она не покинет то место, где чувствует пристальные чужие взгляды», – цитирует «Настоящее время» решение муфтията.
Муфтият называет никаб предметом обсуждений и споров и отмечает, что «возникла новая реальность, в которой его ношение имеет обратный эффект»: «По этой причине никаб вызывает у большей части населения страх и опасения. Более того, сегодня никаб привлекает к девушке пристальное внимание и стал причиной усугубления напряженности в обществе».
3 июля муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никаба в республике из-за «существующей угрозы безопасности населению».
Никаб – женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. В исламе его ношение не является обязательным или желательным и больше связано с культурными и местными религиозными традициями.