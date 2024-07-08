Женщинам Дагестана дали совет: замените никаб на веер

Муфтият Дагестана рекомендовал женщинам отказаться от никаба и при необходимости прикрывать лицо веером или частью платка. Об этом говорится в шариатском решении религиозного органа.

«Сестры должны понимать, в какое время мы живем и в каком государстве находимся… Если же женщина чувствует чей-то пристальный взгляд, то можно ведь прикрыть лицо веером, частью платка и т. д., пока она не покинет то место, где чувствует пристальные чужие взгляды», – цитирует «Настоящее время» решение муфтията.