AzerGold заявляет о четырехкратном росте объема золотых запасов

ЗАО AzerGold, начав добычу золота на месторождении «Човдар» в 2017 году, параллельно с эксплуатационными работами проводило дополнительные разведочные работы на прилегающих территориях – в Дашкесанском и Гёйгёльском районах.

В результате благодаря открытию и разведке новых месторождений запасы продаваемого золота выросли со 179 тысяч до 778 тысяч унций. Тем самым удалось более чем четырехкратно увеличить общий объем запасов продаваемого золота на месторождении «Човдар» и прилегающих к нему участках.