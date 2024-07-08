Глава МИД Польши: «Путин думает, что может нас запугать...»

«Путин не понимает психологию демократий. Он думает, может нас запугать этой жестокостью, но он не понимает, что она только укрепляет решимость нашей общественности», — сказал Сикорский.

Российская экономика «начнет рушиться» под грузом войны и санкций «через год или два». Так считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сказав об этом в интервью BBC перед началом саммита НАТО в Вашингтоне.

По его словам, «Украина получает серьезную военную и материальную помощь, триста миллиардов к настоящему времени, плюс проценты с замороженных российских активов, плюс ее собственный военный бюджет, плюс санкции в отношении России, плюс оружие, которое теперь бьет по российским нефтеперерабатывающим заводам. Я думаю, российская экономика начнет рушиться через год-два», — сказал польский министр.

«Нам просто нужно придерживаться выбранного курса. У нас в 20 раз больше ресурсов, чем у России, и у России кончаются деньги», — утверждает Сикорский.

BBC приводит подсчеты Кильского института мировой экономики, согласно которым, США и Европа к началу июня потратили на помощь Украине около 180 млрд евро, а не 300 млрд долларов или евро, как сказал Сикорский. Часть из этих 180 млрд составляет стоимость уже оказанной помощи, а другую часть — уже выделенные деньги на помощь, которая еще не доставлена Украине.