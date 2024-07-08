Нарушители теперь не смогут скрыться: предупреждение МВД

Автомобили, незаконно въезжающие на автобусные полосы в Баку, создают искусственные пробки, препятствия для бесперебойного движения общественного транспорта. Министерство внутренних дел принимает меры для предотвращения этих случаев, сказали в пресс-службе МВД.

В частности, автобусы будут оснащены соответствующим техническим оборудованием для принятия в дальнейшем правовых мер в отношении водителей автомобилей, незаконно въезжающих на полосу движения. Министерства внутренних дел, транспорта, связи и высоких технологий совместно в пилотном режиме устанавливают на автобусах системы наблюдения и опознавания номеров.

Наряду с этим, стационарные пункты, выбранные МВД, также оснащаются соответствующим оборудованием. Целью создания новой системы является обеспечение бесперебойного движения.