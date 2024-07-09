Пезешкиан заверил Асада: Иран не оставит Сирию

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент Сирии Башар Асад во вторник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути наращивания сотрудничества Тегерана и Дамаска, сообщает SANA.

Согласно агентству, Асад заявил, что отношения двух стран основаны на «взаимном доверии» и особенно важны, учитывая необходимость «сопротивления гегемонии» в регионе.

Пезешкиан, в свою очередь, подтвердил поддержку арабской республики, отметил важность усиления «двусторонних отношений и реализации соглашений в интересах народов двух стран», пишет агентство.