Экстренное заседание Совбеза ООН: подробности

«Преднамеренная атака на больницу является военным преступлением, и виновные должны быть привлечены к ответственности. Эти инциденты являются частью глубоко тревожащей модели системных атак, наносящих ущерб здравоохранению и другой гражданской инфраструктуре по всей Украине», - заявила исполняющая обязанности заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя.

Большинство участников экстренного заседания Совета Безопасности ООН во вторник, 9 июля, осудили российский ракетный удар по Киеву, под который попала и детская больница «Охматдет», раскритиковали Москву. Об этом информирует Deutsche Welle.

«Мы собрались здесь сегодня потому, что Россия, постоянный член Совета Безопасности, нынешний председатель Совета Безопасности, напала на детскую больницу», - заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Барбара Вудворд из Великобритании добавила, что атаки России являются «позором для Совета Безопасности».

Представитель Франции назвал удар по больнице «Охматдет» «очередной записью в перечне военных преступлений», за которые Россия должна нести ответственность.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан не стал прямо осуждать Москву: «К сожалению, боевые действия в последнее время не утихли, а время от времени усиливались и становились жестокими, с тяжелыми потерями. Китай глубоко обеспокоен этим».

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что «Россия не наносит удары по гражданским объектам Украины». По его словам, целью удара по Киеву был Киевский завод имени Артема. Он утверждает, что в здание детской больницы попала ракета комплекса NASAMS, которая, предположительно, была выпущена из установки, поставленной Норвегией: «Ждем реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского эту установку NASAMS». Небензя заявил, что Россия выступает за мирные переговоры и прекращение боевых действий на условиях, озвученных ранее президентом Владимиром Путиным, — вывод украинских войск из четырех областей Украины и внеблоковый статус страны. По словам Небензи, «утратившая легитимность украинская клика» игнорирует запросы украинского и мирового сообщества на завершение войны. Поэтому Россия и дальше будет «принуждать Украину к миру» и «к устранению кризисной ситуации военным путем».

Следом за Небензей выступил постпред Украины в ООН Сергей Кислица, который показал участникам заседания фотографии, на которых видны летящая в больницу ракета и ее траектория. Он напомнил, что эта больница стала одной из многих целей российских военных в этот день, включая киевский роддом. Всего РФ запустила по украинским городам 8 июля около 40 ракет.

Ранее Мониторинговая миссия ООН также заявила, что видеозаписи и оценка местности указывают на то, что удар по больнице «Охматдет» в Киеве «с большой долей вероятности» был нанесен российской ракетой Х-101. Глава комиссии Даниэль Белл назвала обстрел детской больницы в Киеве одной из самых вопиющих российских атак с начала полномасштабного вторжения.