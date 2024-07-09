Пропавшего альпиниста нашли спустя 22 года

Полиция нашла хорошо сохранившееся тело американского альпиниста, которого 22 года назад похоронила лавина, когда он пытался подняться на одну из самых высоких вершин Анд. Об этом пишет The Guardian.

Тело Уильяма Стампфла было найдено в регионе Анкаш возле лагеря на высоте 5 200 метров над уровнем моря. 58-летний альпинист пытался подняться на 6 768-метровую гору Уаскаран.

Полиция сообщила, что тело и одежда Стампфла сохранились благодаря льду и морозу. Узнали его по водительскому удостоверению, которое альпинист имел при себе.

Стампфл вместе с друзьями Мэтью Ричардсоном и Стивом Эрскином попытались взойти на вершину в 2002 году. Тело Эрскина было найдено вскоре после схода лавины, а тело Ричардсона до сих пор не найдено.