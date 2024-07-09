Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:05

В Барселоне прошли митинги под лозунгами «Барселона не продается!» и «Туристы, убирайтесь домой!». Это было не стихийное мероприятие, его подготовили и провели более 140 местных организаций, объединяющих горожан, недовольных последствиями популярности своего знаменитого города. Протестующие вели себя весьма активно, пикетируя рестораны и отели, развешивали на них плакаты «Ваша роскошь - наше несчастье», а кое-где посетителей ресторанов, в которых подозревали туристов, расстреливали из водяных пистолетов.

На первый взгляд, весьма странное поведение для жителей города, который зарабатывает на туристах около 14% своего бюджета. В 2023 году, по официальной информации, Барселону посетило 15,6 миллиона туристов, при том, что в городе проживает полтора миллиона человек. Казалось бы, радуйтесь и гребите лопатой деньги любопытных и щедрых заезжих зевак! Но у туризма, когда он разрастается до неимоверных размеров, есть и другая сторона. В городе невозможно найти дешевое жилье для аренды, туристический спрос их взвинчивает до уровня, когда человек со средним заработком не может себе позволить квартиру в Барселоне. Только за этот год арендная плата выросла на 18%. Это, в свою очередь, ухудшает рынок труда. Кроме того, обилие туристов порождает множество стихийных рынков, что ухудшает и внешний вид города, и санитарную обстановку. Туристический транспорт перегружает городские улицы и мешает транспорту общественному. Жители чувствуют себя в родном городе чужими, их интересы подчинены интересам туристов.

Это совсем не новая история. Еще в 2015 году городские власти наложили мораторий на строительство новых гостиниц в некоторых кварталах, но это сильно ситуацию не изменило. В 2016 году активисты тоже расставляли пикеты возле самых посещаемых мест города, вдоль маршрутов туристического автобуса. В 2017 году протестующие выходили на городские пляжи, тогда же и родился лозунг Barcelona no està en venda! - «Барселона не продается!». В 2018 году активисты в знак протеста приковали себя к знаменитым скульптурам Антонио Гауди в парке Гуэля. Потом случился перерыв из-за ковида, прекратившего массовые перемещения, а затем все вернулось на круги своя. Поскольку недовольство нешуточное и не прекращается, мэр города Джауме Колбони пообещал в ближайшие пять лет покончить в Барселоне с практикой краткосрочной аренды жилья по типу Airbnb.