В Госдепе заявили, что продолжают работу по миру между Баку и Ереваном
США продолжают работу над дипломатическим урегулированием между Азербайджаном и Арменией, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.
На вопрос о возможности встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне в рамках саммита НАТО представитель Госдепа ответил, что не обладает информацией по этому поводу.
«Мы продолжаем работу над дипломатическим урегулированием», - добавил он.
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