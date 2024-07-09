Госдеп опроверг заявление русской разведки
США не пытаются добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих в октябре парламентских выборов в стране, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что Вашингтон якобы настроен добиваться смены власти в Грузии и уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».
«Это совершенно неверно», - прокомментировал сообщение пресс-службы российской разведки Миллер.