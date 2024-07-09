В Грузии заявили, что обойдутся без помощи Евросоюза

Власти Грузии обеспечат свою армию всем необходимым, несмотря на решение Евросоюза заморозить выделение €30 млн, предназначенных Министерству обороны страны. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

«Мы получали благодарности за то, что наши военные в миротворческих миссиях были представлены в большем количестве, чем страны НАТО. А сегодня Евросоюз выступает и говорит, что аннулирует деньги для военных… Армия ничего не потеряет. Власть сделает все, чтобы армия получила все необходимое, чтобы быть на высоте», - сказал Каладзе.

«Власть защищает суверенитет этой страны, государственность, каждого гражданина нашей страны. Никому не будет дана возможность украинизировать страну. Мир будет сохранен ценою жизни. Мы не планируем подключаться ни к каким санкциям. Нам нужна стабильность и развитие страны», - заключил представитель правящей партии.

9 июля посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский сообщил о решении заморозить €30 млн, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии. По его словам, процесс вступления республики в ЕС также приостановлен.