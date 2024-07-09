Демократы в Конгрессе поддержали Байдена

По итогам закрытой встречи демократы в Конгрессе США заявили, что все еще поддерживают намерение президента Джо Байдена бороться за пост лидера страны, сообщает во вторник The Hill.

«Как сказал президент, с момента дебатов уже прошло около 10 дней, и пришло время двигаться дальше», - заявил член палаты представителей от Массачусетса Стивен Линч по итогам встречи.

«Мы поддерживаем Байдена», - отметил член палаты представителей от Южной Каролины Джим Клайберн.

Поддержку президенту выразили и другие участники встречи.