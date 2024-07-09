Евро-2024: Испания обыграла Францию и вышла в финал

На чемпионате Европы по футболу в Германии началась пора полуфиналов.

В Мюнхене сборная Испании обыграла Францию со счетом 2:1. На 9-й минуте Коло Муани вывел французов вперед. Это был первый гол сборной Франции на нынешнем чемпионате, забитый с игры.

Испанцы быстро отыгрались и вышли вперед. 16-летний Ламин Ямаль на 21-й минуте эффектным ударом сравнял счет, став самым молодым автором гола на чемпионатах Европы. А победный мяч на 25-й минуте забил Дани Ольмо.

Испания в финале. В среду состоится второй полуфинал, в котором сразятся Англия и Нидерланды.