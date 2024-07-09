Хейли призывает своих сторонников поддержать Трампа

«Номинационный съезд – это время для единения республиканцев. Джо Байден не способен быть президентом второй срок, а Камала Харрис стала бы катастрофой для Америки. Нам нужен президент, который привлечет наших врагов к ответственности, защитит нашу границу, сократит наш долг и вернет экономику на правильный путь. Я призываю своих делегатов поддержать Дональда Трампа на следующей неделе в Милуоки», - заявила Хейли.

В мае Хейли дала понять, что будет голосовать за Трампа, несмотря на острые разногласия, возникшие во время праймериз.

Во время праймериз Хейли заявляла, что если Трамп станет кандидатом в президенты, это станет самоубийством для США.