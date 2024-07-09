Хейли призывает своих сторонников поддержать Трампа
Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли призывает делегатов Национального съезда Республиканской партии, отдавших за нее голоса на праймериз, поддержать бывшего президента Дональда Трампа, пишет CNN.
«Номинационный съезд – это время для единения республиканцев. Джо Байден не способен быть президентом второй срок, а Камала Харрис стала бы катастрофой для Америки. Нам нужен президент, который привлечет наших врагов к ответственности, защитит нашу границу, сократит наш долг и вернет экономику на правильный путь. Я призываю своих делегатов поддержать Дональда Трампа на следующей неделе в Милуоки», - заявила Хейли.
В мае Хейли дала понять, что будет голосовать за Трампа, несмотря на острые разногласия, возникшие во время праймериз.
Во время праймериз Хейли заявляла, что если Трамп станет кандидатом в президенты, это станет самоубийством для США.