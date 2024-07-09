Слова израильского министра разозлили Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон возмущен высказываниями израильского министра по делам диаспоры Амихая Шикли о парламентских выборах, сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

По его информации, Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху выразил негодование по поводу вмешательства Шикли в выборы.

Равид поделился, что Макрон назвал случившееся «неприемлемым». В ответ Нетаньяху заверил его, что призвал министров отказаться от публичных заявлений о выборах во Франции.

Накануне Шикли отметил, что победа партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» стала бы хорошим исходом для Израиля. Кроме того, министр заявил, что Нетаньяху якобы согласен с таким мнением.

Шикли также отметил, что Ле Пен поддерживает Израиль и участвовала в марше против антисемитизма, на который Макрон не явился. «Если она станет президентом Франции, то для Израиля это не просто хорошо, это отлично с 10 восклицательными знаками», — считает Шикли.

7 июля прошел второй тур парламентских выборов во Франции. Победу одержала левая коалиция «Новый народный фронт». Коалиция Макрона по итогам выборов заняла второе место.