Американцы рассекретили документы: Украина, Путин, НАТО...

Документ в декабре 1994 года подготовили члены совета по нацбезопасности Александр Вершбоу, Николас Бернс. Меморандум, утративший статус секретного в 2006 году, опубликовали в Архиве национальной безопасности США, основанном журналистами и учеными в 1985 году при Университете Джорджа Вашингтона.Новая партия опубликованных документов касается отношения с НАТО и Россией.

Совет национальной безопасности США в 1994 году заявлял о необходимости поддержать возможность вступления в НАТО для Украины и других стран Центральной и Восточной Европы. Это следует из меморандума на имя тогдашнего советника по национальной безопасности Белого дома Энтони Лэйка и его заместителя.

«Возможность членства в НАТО для Украины, прибалтийских и южных государств (например, Румынии) должна быть сохранена; мы не должны превращать их в серую зону или российскую сферу влияния. Тем не менее, мы не должны подчеркивать этот момент публично или в частном порядке в НАТО в настоящее время, учитывая чувствительность России. И, заглядывая в ближайшую и среднесрочную перспективу, нам нужно будет разработать стратегию по Украине параллельно с углублением отношений между НАТО и Россией», — говорится в меморандуме.

В другом документе сказано, что в 1994 году на тот момент вице-президент США Альберт Гор обещал президенту России Борису Ельцину, что расширение НАТО будет происходить только после консультаций с Москвой. «Что Клинтон сказал вам в сентябре — в конце концов НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем проводить консультации с вами. Процесс будет проводиться параллельно с углублением партнерства США и России и вашего партнерства с НАТО», — цитирует Гора работавший тогда заместителем госсекретаря Строуб Толботт.

Еще в одном документе говорится, что американские власти предполагали, что процесс расширения НАТО после прихода к власти в России Владимира Путина будет идти легче, чем при его предшественнике Борисе Ельцине. Архив по национальной безопасности обнародовал отчет о поездке в ноябре 2000 года бывшего первого заместителя госсекретаря США Строуба Тэлботта в Лондон для встречи с британским дипломатом Дэвидом Мэннингом, который вскоре после этого был назначен постпредом Великобритании при НАТО. «Заместитель госсекретаря предположил, что следующий раунд расширения НАТО может пройти легче при Путине, чем это было при Ельцине», - говорится в нем.

«В то время как бывший президент России имел символический, эмоциональный взгляд на НАТО, нынешний президент, похоже, мыслит более жесткими категориями в отношении основных угроз для России», - сказано в тексте. Такими угрозами в документе названы исламский экстремизм и Китай.

«…Путин дистанцировался от Ельцина и поэтому с куда большей осторожностью говорит «да» Западу», - говорится в документе.