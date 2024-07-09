Супруге Саркози предъявили обвинение

Жене бывшего президента Франции (2007–2012) Николя Саркози — модели Карле Бруни — предъявили обвинение по делу о предполагаемом финансировании Ливией его предвыборной кампании в 2007 году, сообщает AFP со ссылкой на судебный источник.

Супругу экс-президента обвинили в сокрытии улик и «сотрудничестве с преступниками с целью совершения мошенничества». По словам источника агентства, Бруни поместили под «судебный контроль» и запретили общаться со всеми обвиняемыми по делу, за исключением самого Саркози.