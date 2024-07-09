Начался саммит НАТО: Байден сделал важное для Украины заявление

Это мероприятие стало церемонией открытия саммита Североатлантического альянса, который будет идти в Вашингтоне до 11 июля.

США и союзники в предстоящие месяцы передадут Украине еще пять стратегических систем ПВО, объявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Вашингтоне с речью по случаю 75-летия НАТО.

«Сегодня я объявляю об исторической передаче Украине оборудования для противовоздушной обороны. США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем ПВО», - сказал Байден, добавив, что союзники также намерены поставить Киеву десятки тактических средств ПВО.

Саммит НАТО в Вашингтоне начался с праздничной церемонии, посвященной 75-летию альянса, за которой последует торжественный ужин для лидеров 32 стран блока и пяти государств-партнеров - Австралии, Новой Зеландии, Украины, Южной Кореи и Японии.

Основная рабочая часть встречи глав государств альянса намечена на 10-11 июля. Здесь пройдут четыре пленарные сессии, посвященные сдерживанию России и наращиванию военных возможностей НАТО, развитию военной промышленности альянса, поддержке Киева, которая будет обсуждаться на заседании Совета Украина - НАТО на высшем уровне.