В Вашингтоне разоблачили операцию Москвы

Министерство юстиции США объявило во вторник о разоблачении российской операции с поддельными аккаунтами в социальных сетях. Русская служба «Голоса Америки» сообщает, что для распространения прокремлевских нарративов в США и других странах применялся ИИ.

«Министерство юстиции будет продолжать использовать все наши законные полномочия для противодействия российской агрессии и защиты американского народа», – говорится в заявлении генпрокурора Меррика Гарланда.

ФБР и Национальная кибернетическая миссия (CNMF) в сотрудничестве с Канадским центром кибербезопасности (CCCS), Службой общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD), Службой военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) и полицией Нидерландов выпустили совместное руководство по кибербезопасности. В нем подробно описана технология, лежащая в основе фермы ботов для социальных сетей, обращает внимание «Голос Америки».

Россия намеревалась использовать разоблаченную ферму ботов для распространения иностранной дезинформации и подрыва деятельности партнеров, помогающих Украине.