Адем Исмаил Бакуви, политолог и общественный деятель, специально для haqqin.az 02:42

Откровенно говоря, просмотрев видеоматериал «Поражение, кризис и гордость: большой выпуск из Армении», смонтированный бывшим сотрудником российского канала НТВ Алексеем Пивоваровым в стиле доморощенной армянской экзотики, я поначалу не мог поверить, что профессиональный журналист, даже учитывая порокидеградирующей на глазах российской журналистики способен состряпать столь пошлое и льстивое непотребство, густо замешанное на воинственном реваншизме, беспардонной лжи, неприкрытой ксенофобии и болезненных фантазиях людей, у которых автор брал интервью. Учитывая шквал фальсификаций, который г-н Пивоваров обрушил на головы пользователей Youtube, считаю своим долгом донести до читателей haqqin.az правду и расставить все точки над «i».

Как Армения обогнала Римскую империю То ли познания Пивоварова о прошлом не выходят за рамки учебника «Истории СССР» для пятого класса, то ли «воздух Севана» сыграл с памятью автора злую шутку, но он молча, не перебивая слушал, как историк Сурен Манукян, определенно страдающий запущенной формой мегаломании, рассказывал о том как Ной, будучи армянином (на самом деле Ной, он же Ноах, то есть, «умиротворяющий», был иудеем) подплыл к горе Арарат, которую даже Моисей Хоренский, крупнейший армянский историк средневековья, называл Масисом и никогда не отождествлял с библейским Араратом, и увидев ее, на чистом армянском воскликнул: «Еревац! Еревац!..» (то есть, «Видно! Видно!..») Вот так еврей Ноах, которого Сурен Манукян, вопреки законам кошрута, сделал армянином, заложил основы нынешней столицы Армении. А с другой стороны, что, по-вашему, армянский историк Манукян должен был рассказать в проплаченный микрофон Пивоварова? Что в 1504-м году шах Исмаил Сефеви поручил своему полководцу Ревангул-хану построить крепость на скалистом берегу в юго-восточной стороне реки Занги, названную в его честь Реваном, которая позже стала произноситься, как Иреван?

Что об этом Иреване, включавшем в себя восемь мечетей и 800 домов, в которых жили азербайджанские тюрки, еще в XVII веке писали французские путешественники Тавернье и Шарден, а в XIX-м - русский археолог Уваров? Ну уж, нет! Как говорили соотечественники Ноя, «не дождетесь!» Воодушевленный вниманием интервьюера, Манукян, что называется, «поймал волну» и вначале объяснил Пивоварову, что после всемирного потопа весь род человеческий пошел от армян, а затем и вовсе огорошил московского гостя, заявив, что первой нацией в мире, принявшей христианство сразу после 301 года, когда его признали в Римской империи официальной религией, были… армяне! Ну, ладно Пивоваров, который продолжал бы поддакивать даже, если бы ему сказали, что Армения является мировым экспортером киви. Но назвавший себя историком Сурен Манукян просто обязан был знать, что эдикт римского императора Галерия, который признал христианство официальной религией и ознаменовал окончание «Великого гонения», увидел свет только в 311 году, а после смерти Галерия в 313 году был подтверждён императором Константином Великим. Так что же получается? Что не существовавшая к тому времени на политической карте мира Армения признала христианство на двенадцать лет раньше самого Рима?! Впрочем, чему тут удивляться? Красуются же на некоторых археологических комплексах Армении таблички «Памятник эллинской культуры до эллинского периода»… Возвращаясь же к теме христианства, хочу сообщить лично Пивоварову (от «историков» вроде Манукяна такая информация отскакивает, как горох от стенки), что все в том же 313 году Урнайр, царь Кавказской Албании, предтечи азербайджанских государственностей, одновременно с Римской империей принял христианство в качестве государственной религии, и это – неопровержимый исторический факт. Как и то, что приблизительно в 340 году Святой Елисей, ученик Святого апостола Фаддея, построил в селении Киш неподалеку от древнего азербайджанского города Шеки первый христианский храм – мать восточных церквей на Кавказе. А теперь, внимание, вопрос: кто же является самыми древними христианами на Кавказе? Армяне или, все-таки, кавказский албанцы, прародители современных азербайджанцев?

Армения и коварные большевики с кемалистами Естественно, Пивоваров не мог нарушить новую традицию в так называемой либеральной журналистике, и не лягнуть мёртвого льва, то бишь, канувшую в небытие Советскую власть, пролив порцию бальзама на незаживающие раны армянской интеллигенции, обвиняющей в крахе проекта «Великая Армения от моря до моря» происки большевиков, «снюхавшихся» с кемалистами. Благоразумно «запамятовав», что дашнакская Армения была плацдармом странам Антанты для крестовых походов против большевистской России и кемалистской Турции, автор дал героям своей программы возможность повторять под разными «гарнирами» вконец затертую от употребления сентенцию об антиармянском союзе Москвы и Баку, которые якобы «подарили Азербайджану Карабах и Нахчыван». При этом не было ни слова сказано об одном из первых декретов Советской власти от 29 декабря 1917 года о «Турецкой Армении», который провозгласил право армян на создание в Юго-Восточной Анатолии армянского государства, и исполнение которого было поручено чрезвычайному комиссару по делам Кавказа Степану Шаумяну.

Ну а сам Пивоваров (то ли не знал, то ли опять «забыл») не стал напоминать хлебосольным хозяевам, что декрет о «Турецкой Армении», подаривший армянам государственность, был подписан Владимиром Ульяновым-Лениным и Иосифом Джугашвили-Сталиным, которых армянская пропаганда по сей день считает исчадием ада и обвиняет в нанесение ущерба… армянской государственности! И вот, что поражает: и имперская, и советская, и постперестроечная Россия на протяжение веков только и делала, что спасала Армению от тотального исчезновения. И все равно в одночасье стала для армян враждебной страной. Воистину, благими намерениями выстлана дорога в ад!.. О «любви» Горбачева к Азербайджану В монологах героев программы Пивоварова, в основном, преобладала храматическая гамма интонаций в диапазоне от страдальческих стенаний до безудержной мегаломании. Но порой персонажи Пивоварова доходили до полного абсурда. К примеру, эти люди на полном серьезе, с надрывом говорили о симпатиях, которые Михаил Горбачев испытывал к… азербайджанскому народу! Ну и о поддержке, которую «отец перестройки» оказывал нашей стране в проблеме Нагорного Карабаха. И поскольку автор программы продолжал улыбчиво кивать своим героям, спрошу вместо него: а в чем именно выражались симпатии Михаила Сергеевича? В том, что он учинил 20 января 1990 года кровавую бойню в Баку и других городах республики?

В том, что создал в Нагорном Карабахе Комитет особого управления, дав понять армянским сепаратистам, что они движутся в верном направлении? В том, что Горбачев назначил председателем этого Комитета проармянского Аркадия Вольского, которому поручил поэтапно вывести эту область из состава Азербайджана с последующим присоединением к Армении?.. Но больше всего меня поразило интервью Пивоварова с ереванским политологом Беньямином Погосяном. На вопрос, в чем на его взгляд заключается выход Армении из той катастрофической ситуации, в которой она оказалась, политолог, гневно отвергнув предложения Азербайджана об интеграции армянского населения в гражданское общество Азербайджана и обеспечения его безопасности, ответил, что для него лично «луч в темном царстве» - это новая война за Карабах и насильственное возвращения армян на его территорию! Заметьте, это говорит не маргинал, торгующий абрикосами на рынке, а профессиональный политолог, осознающий тот военно-политический, дипломатический и геополитический коллапс, в котором находится его страна. И тогда я подумал: «А может этот человек и ему подобные в самом деле рассчитывает на молниеносный реванш и победу в новой войне, которую Армения одержит при непосредственной поддержке Франции или НАТО?»

Но даже если и так, то уж точно не ангажированный Пивоваров должен был объяснить политологу Погосяну и его, увы, многочисленным единомышленникам, что Франция не может разобраться даже с собственными проблемами – затяжным политическим кризисом, рецидивами внутреннего сепаратизма, бунтами в бывших африканских колониях, авантюризмом в отношении войны в Украине… Что же касается НАТО, то надо иметь совсем уж воспаленное воображение, чтобы представлять, как во имя интересов зашедшей в тупик Армении Североатлантический альянс идет на прямой конфликт с Азербайджаном, однозначно теряя такого стратегически важного партнера, как Турция, которую связывают с нашей страной союзническими обязательства. Инсинуации вокруг Конституции Впрочем, пиком мракобесия в ответах Погосяна был даже не его «луч в темном царстве», а его исступленная реакция на вопрос о возможном изменении Конституции Армении. Люди, не знакомые с нюансами армяно-азербайджанского противостояния (а таких, к сожалению, подавляющее большинство), скорее всего, готовы разделить негодование Беньямина Погосяна, пафосно бросившего прямо в камеру Пивоварова, что армянский народ никогда не станет менять свою Конституцию только потому, что этого захотел азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Ну, что тут скажешь? В примитивной, популистской и откровенно провокационной трактовке армянского горе-политолога все это и в самом деле выглядит для народа Армении довольно унизительно. Но в этом, собственно, и заключается цель армянской пропаганды!

Какой смысл десяткам тысячам погосянов и им подобным понижать зашкаливающий градус ненависти к Азербайджану и его народу, объясняя непосвященным, что 1-я статья Конституции Армянской республики, ссылаясь на Декларацию о независимости, принятую Армянской ССР 23 августа 1989 года, опирается в своей преамбуле на совместное постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха»? Зачем глашатаям армянской демократии, которые, буквально, на каждом европейском углу трубят о приверженности своего многострадального народа высшим ценностям цивилизованного мира, признавать, что Основной закон Армении de jure содержит в себе обоснование новой войны против Азербайджана? А теперь я хочу задать два вопроса, которые обязательно бы задал неангажированный журналист, будь он на месте Алексея Пивоварова: Следует-ли, по-вашему, сохранять в нынешнем виде первую статью Конституции Армении, если она ссылается на решение несуществующей национально-территориальной единицы под названием «Армянская ССР» воссоединиться с самопровозглашенной сецессией, которая в результате антитеррористической операции армии Азербайджана прекратила свое существование с 1 января 2024 года? Не является ли сохранение вышеупомянутой Конституционной статье в ее нынешнем виде прямым вмешательством во внутренние дела суверенной Азербайджанской Республики? Бедный Рубик! Ну, и под занавес Пивоваров раскрутил тему, из-за которой, скорее всего, и было проплачено все это видеонепотребство - озадаченность задержанием и открытием уголовного дела против афериста международного масштаба, сепаратиста Рубена Варданяна, содержащегося ныне в камере предварительного следствия Службы государственной безопасности Азербайджана.