Байден уверен: Россия не добьется своего. Победит Украина!

Президент США Джо Байден уверен, что Украина победит в войне с Россией. Об этом он заявил, приветствуя страны-члены НАТО на саммите в Вашингтоне.

«Владимир Путин хочет не меньше, чем полного покорения Украины, положить конец украинской демократии, и стереть Украину с карты. Но Украина остается независимой. И Украина может и остановит Путина. Наше послание Путину и миру понятно: наша поддержка Украины сильна и непреклонна. Говорю с полной уверенностью: Россия терпит неудачу в этой войне!

Прошло два года, Путин сам принял решение о начале этой войны, более 200 тысяч российских солдат погибли и ранены, миллионы людей оставили пределы России, потому что они не хотят больше жить в этой стране. А Киев, который должен был сдаться за пять дней - помните, когда мы говорили об этом? - стоит и существует и сегодня: через два года! Мы знали, что Путин был уверен, что НАТО сломается, не выдержит, а сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо в своей истории», — сказал он на саммите НАТО..

«Когда началась эта бессмысленная война - Украина была свободной страной, сегодня она остается такой же свободной страной. Война окончится, и Украина по-прежнему будет независимой и свободной! Россия не победит! Не добьется своего! Победит Украина!» – сказал Байден.