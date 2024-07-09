Фархад Мамедов 09:25

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении накануне вылетели в США для участия во встрече стран-партнеров, которая состоится в Вашингтоне в рамках юбилейного, 75-го саммита НАТО. Однако до последнего момента не было подтверждения о проведении двусторонних переговоров между ними или с участием официальных представителей Госдепартамента. Приглашение министров иностранных дел Азербайджана и Армении на саммит НАТО было объявлено помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном после его недавнего визита в Баку. Министерство иностранных дел Армении подтвердило, что Арарат Мирзоян принял это приглашение незамедлительно, тогда как МИД Азербайджана объявил о визите Джейхуна Байрамова в Вашингтон лишь 9 июля, после того как министр уже сел в самолет.

После своего визита в Баку Джеймс О'Брайен на брифинге заявлял, что Вашингтон работает над организацией переговоров о мирном соглашении между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках саммита НАТО. Как известно, после нескольких раундов переговоров с участием госсекретаря Энтони Блинкена год назад вашингтонский формат был приостановлен. Хотя Ереван предпочитает проводить переговоры на западных площадках, Баку с тех пор считает более эффективными либо прямые переговоры, либо в нейтральной третьей стране. В среду, 10 июля, пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила в соцсетях, что сегодня в Вашингтоне должна состояться трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и госсекретаря США Энтони Блинкена. Отметим, что накануне таже Бадалян уверяла, что договоренности о переговорах между Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне нет. По ее словам, «…согласно достигнутой в Вашингтоне договоренности, 10 июля состоится трехсторонняя встреча с участием главы МИД Армении Арарата Мирзояна, главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена».

Напомним, что Баку на данный момент основной преградой на пути к миру видит Конституцию Армении, содержащую территориальные претензии к Азербайджану. Власти Армении работают над новой Конституцией, но такая работа, разумеется, займет много времени. Есть ли в такой неопределенной ситуации надежда, что стороны подпишут мирное соглашение до конца года? Ведущий эксперт Фонда Карнеги и эксперт по Южному Кавказу Томас де Ваал в интервью армянской службе «Радио Свобода» заявил, что «шанс составляет 50 на 50». «Думаю, здесь есть два больших вопроса. Во-первых, можно ли достичь соглашения, и, во-вторых, насколько оно будет устойчивым? Я думаю, что в этом году соотношение сторон по-прежнему 50 на 50», — сказал Де Ваал. По словам эксперта, нынешнее требование Баку, а именно изменение Конституции, является для Еревана довольно сложным вопросом. «Я думаю, что другая проблема в том, что, даже если мы говорим о мирном соглашении, некоторых вещей в нем не будет. Например, на данный момент, насколько я понимаю, в тексте нет ничего о маршруте сообщения через Сюник в Нахчыван, который в Азербайджане называют Зангезурским коридором. Вероятно, это не будет частью соглашения. Так что это очень сложная проблема, которую еще предстоит решить. Поэтому, возможно, в ближайшее время будет достигнуто какое-то соглашение, но при этом ситуация остается очень сложной», — считает де Ваал.

По мнению эксперта, в любом случае, если что-то и будет подписано в будущем, маловероятно, что стороны подпишут масштабное соглашение, охватывающее все вопросы. Такие документы чрезвычайно объемны, обычно над ними долгое время работают многие рабочие группы. Сейчас очевидно, что многие исторические вопросы, накопившиеся между Арменией и Азербайджаном, сложно быстро решить. Поэтому в случае подписания это может быть рамочное соглашение с общими принципами, но дьявол всегда кроется в деталях. «На самом деле, то, о чем мы говорим, по сути, является рамочным соглашением. Это соглашение, которое в основном определяет условия регулирования отношений между двумя странами. В этом смысле я не думаю, что соглашение о принципах будет очень проблематичным. Однако, на мой взгляд, проблемы могут возникнуть именно в деталях, а не в общих принципах», — подытожил он.