Главы двух районов Баку получили строгое предупреждение

В Исполнительной власти Баку состоялось расширенное совещание с участием руководителей исполнительных властей районов и хозяйственных служб столицы.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, на совещании был обсужден ряд вопросов, в том числе масштабные работы по благоустройству, проводимые в столице в последнее время.

В ходе обсуждения ремонтных работ, проводимых в районах столицы, руководителям ИВ Хатаинского и Ясамальского районов было объявлено строгое предупреждение по поводу неудовлетворительного состояния фасадов нежилых объектов и существующих ограждений, даны соответствующие поручения.