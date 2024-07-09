Зеленский: «Мы ждем F-16, как мама ждала меня из школы»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять ограничения на удары по территории России, заявив, что это поможет Киеву ограничить действия россиян на юге Украины и изгнать ВС РФ, а также защитить украинские города от российских управляемых бомб и ракетных атак.

Зеленский отметил, что в мае - июне ВСУ остановили российское наступление на Харьков. По его словам, «мужество наших мужчин и женщин, а также разрешение Америки поражать военные цели в России сделали свое дело».

Украина также уничтожила пусковые установки российских ракет, которые ежедневно обстреливали Харьков более двух лет. И это дало Харькову защиту от ракетных ударов, подчеркнул украинский лидер.

«Представьте, сколько мы можем достичь, когда все ограничения будут сняты. Так же сейчас мы можем защитить наши города от российских управляемых бомб, если американское руководство сделает шаг вперед и позволит нам уничтожать российские военные самолеты на их базах. Это также даст мгновенный результат. И мы ждем этого шага», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что Киеву недостаточно обещанных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. При этом Зеленский признал, что обещанные стране пять ЗРК Patriot сильно помогут.

Он выразил надежду, что обещанные истребители F-16 прибудут уже этим летом. По его словам, Киеву нужно 128 таких самолетов.

«Знаете, мы постоянно ждем. Как моя мама ждала меня после школы, но я находил причины прийти позже. Но это серьезнее, гораздо серьезнее», - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил, что проблема с этими самолетами заключается в количестве и датах их прибытия. По словам главы государства, Россия использует в войне против Украины 300 своих истребителей, в то время как союзники принимали решение о 10-20 самолетах.

«Даже если их будет 50 - это ничто. У них три сотни, а у нас 50. Мы защищаемся, нам нужно 128 самолетов. Пока у нас не будет столько самолетов, мы не сможем с ними сравняться в небе, это будет сложно», - подытожил Зеленский.