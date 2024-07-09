Китайские войска у польских границ

Китай и Беларусь проводят общие военные учения на границе с Польшей. Они проходят накануне саммита НАТО, который стартует 9 июля в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Sky News.

6 июля в Беларусь прибыли китайские военные для проведения совместных учений.

По данным Минобороны китайские военнослужащие примут участие в совместной антитеррористической тренировке, которая состоится в период с 8 по 19 июля.

Утверждается, «антитеррористические» учения пройдут на полигоне недалеко от Бреста.