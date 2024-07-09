В Японии задержали россиянина за обход санкций

Российского гражданина задержали в японской префектуре Осака по подозрению в поставках подсанкционных товаров двойного назначения в Россию в обход санкций, сообщили Nikkei в местной полиции.

Согласно версии японских правоохранительных органов, в январе 2023 года россиянин без разрешения правительства отправил в Россию контейнер с гидроциклами, двигателями для кораблей и подержанными мотоциклами. Всего речь идет о товарах на сумму примерно 43 млн йен (около 23,3 млн руб.), пишет NHK. Как уточняет Sankei, полиция узнала о возможном преступлении еще в прошлом апреле.

По данным Nikkei, задержанным оказался 38-летний Андрей Сова, работающий представителем торговой компании Astrade в Осаке. В самом офисе компании после задержания Совы также прошли обыски. Россиянин отказался от дачи показаний до прибытия адвоката.

Как отмечают японские СМИ, это первое дело в Японии о нарушении санкций против России с февраля 2022 года. До этого власти страны из-за войны в Украине запретили поставлять в Россию более 800 товаров. Среди них есть, в том числе, яхты, прогулочные и спортивные суда, а также автомобили и детали для них.