Северокорейцы научат россиян воевать

Делегация представителей Военного университета имени Ким Ир Сена вылетела из Пхеньяна 9 июля. Ее возглавляет ректор вуза Ким Кум Чхоль.

В Кремле отказались комментировать приезд в Россию северокорейских военных курсантов и их преподавателей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта тема касается Минобороны, и призвал обращаться туда.

«Могу сказать и подтвердить только одно: действительно, в развитие договоренностей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента Путина в Пхеньян, мы намерены и дальше развивать и углублять наши отношения во всех возможных сферах с одним из ближайших наших соседей — Северной Кореей», — отметил Песков.

Военный университет имени Ким Ир Сена был создан в годы Корейской войны (1950–1953 гг.). Это самая известная в КНДР военная академия.