Северокорейцы научат россиян воевать
Россию посетят работники военного образования, которые готовят кадры для армии Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Делегация представителей Военного университета имени Ким Ир Сена вылетела из Пхеньяна 9 июля. Ее возглавляет ректор вуза Ким Кум Чхоль.
В Кремле отказались комментировать приезд в Россию северокорейских военных курсантов и их преподавателей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта тема касается Минобороны, и призвал обращаться туда.
«Могу сказать и подтвердить только одно: действительно, в развитие договоренностей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента Путина в Пхеньян, мы намерены и дальше развивать и углублять наши отношения во всех возможных сферах с одним из ближайших наших соседей — Северной Кореей», — отметил Песков.
Военный университет имени Ким Ир Сена был создан в годы Корейской войны (1950–1953 гг.). Это самая известная в КНДР военная академия.