Еще один удар по Грузии

Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что из-за курса грузинского правительства процесс присоединения страны к ЕС остановлен. Кроме того, по словам посла, Германия решила на данном этапе не брать на себя новые финансовые обязательства перед Грузией.

«Процесс вступления Грузии остановлен, что сейчас является политикой Евросоюза. Это очень досадно. Нам нужно двигаться вперед как можно быстрее, мы хотим двигаться вперед, но скорость и качество процесса вступления находятся в руках страны-кандидата.

Я буду говорить со стороны Германии и скажу, что мы также рассматриваем наши отношения с Грузией, у нас очень долгие и глубокие отношения. Вместе с США для Грузии мы являемся одним из крупнейших доноров сотрудничества развития. Мы решили на данный момент не брать на себя новые обязательства по Грузии», - подчеркнул Фишер.