Байден: «Запад передаст Украине десятки систем ПВО»

Соединенные Штаты и союзники в ближайшие месяцы передадут Украине пять стратегических и десятки тактических систем противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден на официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.

«США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО», сказал хозяина Белого дома.

Он добавил, что в ближайшие месяцы Вашингтон и его партнеры также поставят на Украину десятки дополнительных тактических систем ПВО.

Кроме того, Киев в 2025 году получит от Запада сотни ракет-перехватчиков для ПВО, отметил Байден.