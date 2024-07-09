Атакована крупнейшая электростанция Израиля

Вооруженные формирования шиитов, входящие в движение "Исламское сопротивление Ирака", нанесли в ночь на среду удары по электростанции "Орот Рабин" на северо-западе Израиля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радикальной организации.

В нем отмечается, что нападение было осуществлено при помощи беспилотников. В движении заявили, что акция предпринята "в ответ на массовые убийства палестинского гражданского населения".

Как отмечает телеканал Al Mayadeen, "Орот Рабин" - крупнейшая электростанция в Израиле, производящая более 2,5 ГВт электроэнергии.

Официальных комментариев со стороны еврейского государства по этому поводу не поступало.