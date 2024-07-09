Пашинян хочет избавиться от мэра Еревана

В кулуарах власти полагают, что через один год после пребывания Тиграна Авиняна в должности мэра Еревана премьер-министр Армении Никол Пашинян организует процесс выражения ему вотума недоверия через Совет старейшин и назначит градоначальником вице-мэра Армена Памбухчяна, который, в отличие от Авиняна, «управляется им», пишет армянская газета «Грапарак».

«Представители правящей партии «Гражданский договор» не знают, чем Авинян заслужил такое отношение. Говорят, Пашинян ему не доверяет, тем более что, став мэром, Авинян начал быть самостоятельным, а премьер-министр не любит независимых. Именно поэтому раскрываемые «преступления» последнего периода связываются с его окружением.

Последним таким проявлением стало дело против главы административного района Арабкир Арама Азатяна, которого отправили под домашний арест. В ближайшее время могут быть новые скандальные разоблачения, которые подготовят почву для выражения вотума недоверия. Закон дает мэру неприкосновенность в течение одного года после избрания, то есть он неприкосновенен до 10 октября. У партии «Гражданский договор» нет большинства в Совете старейшин Еревана, а Авинян стал мэром благодаря политическим силам Арама Саркисяна и Вардана Гукасяна», – отмечает издание.