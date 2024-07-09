Боррель резко осудил Израиль

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил атаки израильской армии на школу в городе Хан-Юнус в секторе Газа, где укрывались переселенные мирные жители. Об этом он заявил в публикации в соцсети Х.

«Как долго ни в чем не повинные гражданские лица будут нести основную тяжесть этого конфликта?» - написал Боррель, добавив, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Глава европейской дипломатии призвал к немедленному прекращению огня для освобождения пленных и доставки гуманитарной помощи.

Напомним, что израильская армия во вторник, 9 июля, атаковала школу в Хан-Юнусе, где укрывались мирные граждане, в результате чего погибли 29 человек, не менее 53 пострадали.