В Баку придут дожди

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В первой половине дня местами на полуострове возможны кратковременные дожди, грозы. Умеренный северо-западный ветер усилится, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 30-35° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-65%, днем 35-40%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы, град.

Ночью и утром временами ожидается туман. Восточный ветер местами будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью 21-26°, днем 35-39° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 21-26° тепла.