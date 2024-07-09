Пожары у турецкого Бодрума

Почти 100 гектаров леса сгорело при природном пожаре вблизи курортного города Бодрума в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщил мэр Муглы Ахмет Арас.

«От пожара, который возник во вторник в районе 14:00 по местному времени, пострадало почти 100 гектаров лесной местности. Взять пожар под контроль и потушить удалось в течение 18 часов», - сказал Арас в эфире телеканала TRT.

По его словам, пожар не угрожал населенным пунктам и курортным районам на побережье Эгейского моря.

В тушении огня, по данным местных властей, было задействовано 10 самолетов, 12 вертолетов, свыше 50 единиц наземной техники и более 400 человек. Помощь в тушении пожара оказывали два вертолета ВВС Турции, сообщило Минобороны республики.