Германия пересматривает отношения с Грузией

Власти ФРГ вслед за США и Евросоюзом также приступили к пересмотру отношений с Грузией. Об этом журналистам сообщил посол Германии в Тбилиси Питер Фишер.

"Что касается Германии, то мы также пересматриваем наши отношения с Грузией. Как вы знаете, у нас очень широкие и глубокие отношения. Вместе с Соединенными Штатами Америки мы являемся одним из крупнейших доноров сотрудничества с целью развития в Грузии. Однако мы приняли решение больше не брать новых обязательств перед Грузией. Поэтому к этому времени Германия не возьмет новых финансовых обязательств перед Грузией", - сказал Фишер.

Посол также добавил, что немецкие военные отказались от участия в многонациональных учениях "Достойный партнер 2024", о переносе на неопределенный срок которых ранее заявили в США. Власти ФРГ также аннулировали проведение крупного правового форума, который в прошлом году состоялся в Тбилиси, а сейчас должен был пройти в Берлине.

Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский 9 июля сообщил о решении заморозить 30 млн евро, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии. По его словам, процесс вступления республики в ЕС также приостановлен.