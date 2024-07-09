В Кремле заявили, что у Путина и Моди нет разногласий

В ответ на вопрос, почему стороны не провели переговоры в расширенном формате, представитель Кремля сказал: «Это абсолютно не связано ни с разногласиями, ни с какими-либо проблемными ситуациями».

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи в Москве обсудили все вопросы и без расширенного формата переговоров, никаких разногласий не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вы имели возможность сами убедиться в том, что узкий формат тоже был достаточно широк, там были представлены руководители практически всех основных направлений, по которым осуществляется взаимодействие. И фактически во время узкого формата просидели больше двух с половиной часов, потом еще на ногах еще больше получаса, то есть всего больше трех часов произошло общение», — сказал Песков.

Песков также добавил, что «господину Моди нужно было улетать, потому что он летел дальше в Австрию». «У него там были запланированы еще на конец дня мероприятия. Учитывая, что чуть-чуть затянулось посещение павильона «Атом» [на ВДНХ], затянулся узкий состав, и, главное, исходя из того, что вся повестка дня, которая была намечена, фактически была отработана, приняли решение не проводить расширенный состав. То есть это не связано с проблемами», - разъяснил представитель Кремля.

Моди совершил двудневный визит в Россию впервые за пять лет. Неформальные переговоры в «Ново-Огарево», по словам Моди, продлились около четырех-пяти часов, встреча в Кремле — около двух с половиной часов. Последняя прошла в узком составе. Как тогда же пояснял Песков, лидеры «исчерпывающе прошли по всей повестке дня», поэтому расширенный формат не понадобился. На второй день своего визита Моди также посетил павильон «Атом» на ВДНХ и встретился с представителями индийской диаспоры.

Ранее Песков также сообщал журналистам, что формат официальных переговоров Путина и Моди был изменен, лидеры не стали проводить беседу в расширенном составе, поскольку все основные вопросы удалось обсудить в узком составе.