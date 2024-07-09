Куда хотят армяне: в НАТО или ОДКБ?

В сравнении с данными прежнего опроса, который проводился в феврале, количество сторонников членства Армении в ОДКБ сократилось на 10%, а сторонников членства в НАТО выросло на 7%. Об этом на встрече с журналистами 10 июля заявил директор армянского офиса международного исследовательского центра Gallup Арам Навасардян.

Он пояснил, что 44,3% опрошенных в июле считают, что Армения должна быть нейтральной страной и не быть членом ОДКБ или НАТО, 16,9% считают, что нужно продолжать членство в ОДКБ, 29% считают, что Армения должна стремиться к членству в НАТО.

По его словам, 15,2% опрошенных считают, что Армения однозначно движется в правильном направлении, 10,6% – скорее в правильном направлении, 23,1% – скорее в ошибочном направлении, 28,5% – однозначно в ошибочном направлении.

Между тем, сообщил Навасардян, 54,8% опрошенных отрицательно оценили работу премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Полностью положительно оценили работу премьер-министра Армении 13,4% вместо 9,1% майских данных, скорее положительно – 21,7% вместо майских 18,7%, скорее отрицательно – 14,5% вместо майских 18,6%, полностью отрицательно – 40,3% вместо майских 41,1%. 10,1% затруднились на этот вопрос ответить», – отметил он.

По словам Навасардяна, 16,7% опрошенных полностью положительно относятся к проводимой правительством Армении делимитации границы, скорее положительно – 21,2%, скорее отрицательно – 17,5%, полностью отрицательно – 39,4%.

«5,2% затруднились на этот вопрос ответить», - подчеркнул эксперт.

Он сообщил, что полностью положительно относятся к движению «Во имя Родины» 18,3% вместо 35,1% майских данных, скорее положительно – 15,5% вместо майских 17,8%, скорее отрицательно – 14,9% вместо майских 10%, полностью отрицательно – 32,4% вместо майских 23,5%. «19% затруднились на этот вопрос ответить», – заключил Навасардян.