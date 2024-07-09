Перед посольством России митинг

Перед зданием российского посольства в Праге проходит подготовка к проведению митинга против войны России с Украиной, сообщают чешские СМИ.

Акцию организуют чешские активисты. Помимо прочего, митинг является реакцией на недавний российский удар по киевской больнице «Охматдет», в которой от тяжелых болезней, в том числе от рака, лечились дети со всей Украины.

«…Акция состоится в знак протеста против террористических атак России на гражданское население, как ответ на бомбардировку детской больницы в Киеве, а также в знак протеста против недостаточной военной поддержки Украины со стороны Запада, особенно стран-членов НАТО», - говорится в анонсе мероприятия.