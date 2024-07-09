Большинство опрошенных за досрочные выборы в Турции

Чуть более половины жителей Турции, или 53,3% выступают за проведение в стране досрочных парламентских и президентских выборов. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного центром изучения общественного мнения AREA Research.

Согласно его данным, против досрочных выборов высказались 41,2% респондентов, 5,5% не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Опрос проводился с 4 по 7 июля среди 2 056 человек в возрасте 18 лет и старше. Доля погрешности не уточняется.

Президентские и парламентские выборы состоялись в Турции в мае 2023 года. Переизбранный на новый срок президент республики и лидер правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что очередные всеобщие выборы пройдут, как запланировано, в 2028 году.