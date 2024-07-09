Отказ спикера парламента Армении Алена Симоняна участвовать в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, которая состоится 12 июля в Санкт-Петербурге, является взаимная неприязнь с Россией, пишет газета «Грапарак».

«Напомним, что председатель НС (Симонян) является главой армянской делегации в Межпарламентской ассамблее СНГ и всегда возглавлял армянскую делегацию. По некоторым сведениям, причиной отказа стали его антироссийские заявления. Некогда любимый российский чиновник Ален Симонян, у которого были теплые отношения с некоторыми высокопоставленными российскими чиновниками, попал в список нежелательных гостей империи.

По заверению наших источников, эта неприязнь обоюдная, и он с какого-то момента стал антироссийским и слился с нелюбимыми им соросовскими кругами. Кроме того, мы писали, что происходят внутривластные перестановки в соответствии с геополитическими развитиями. Бросающегося в объятия Путина Никола Пашиняна пытаются уравновесить стремящимся на Запад Аленом Симоняном», - пишет издание.