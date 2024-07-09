Муфтий против закона о запрете хиджабов

Председатель Духовного управления мусульман Башкортостана, муфтий Айнур Биргалин выступил против законопроекта о запрете на ношение религиозной одежды, которая полностью или частично скрывает лицо. По его словам, которые приводит РБК, закон, если он будет принят, нарушит права мусульман и «станет серьезным препятствием для свободы вероисповедания в нашей стране».

«Запрет на ношение религиозной одежды нарушает права мусульман, которые следуют религиозным предписаниям и традициям. Религиозная одежда является неотъемлемой частью религиозной и культурной идентичности многих мусульман. Я убежден, что государственные органы должны уважать право каждого человека на свободное выражение своей религиозной принадлежности», — заявил Биргалин.

В разговоре с РБК Уфа муфтий уточнил, что речь идет о возможном запрете на ношение хиджаба — женского платка, который скрывает волосы, уши и шею, но оставляет открытым лицо. В то же время глава ДУМ не против запрета на никаб — накидку с прорезями для глаз, которая полностью скрывает голову и лицо. «…Исламские ученые соглашаются, что никаб — это не обязательно. А то, что обязательно — это хиджаб, закрывающий голову, руки, ноги. Я об этом и сказал. Я сказал, что законопроект надо доработать. Да, никабы нам не нужны, об этом сказали все муфтии», — добавил Биргалин.

Муфтий выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с представленным законопроектом. Документом предлагается разрешить регионам и муниципалитетам самим устанавливать запреты на ношение одежды, частично или полностью скрывающей лицо, в общественных местах и учебных заведениях. По словам Биргалина, эта идея противоречит основным конституционным правам граждан, в частности, на свободу вероисповедания. Кроме того, ограничения могут привести к росту ксенофобии в обществе, считает Биргалин.