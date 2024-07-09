Дамаск и Эр-Рияд укрепляют отношения: восстановлено авиасообщение

Сирия и Саудовская Аравия сделали важный шаг к нормализации отношений. 10 июля было восстановлено авиационное сообщение между Дамаском и Эр-Риядом. Об этом сообщает государственное новостное агентство Сирии SANA.

В международном аэропорту саудовской столицы состоялась торжественная церемония, на которой присутствовал сирийский посол в королевстве Айман Сусан.

Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны в 2012 году, когда в Сирии разгорелась гражданская война, и Лига арабских государств объявила президента Башара Асада нелегитимным. Но после того, как режиму Асада при помощи России и Ирана удалось восстановить контроль над большей частью сирийской территории, между Сирией и умеренными арабскими монархиями началось постепенное сближение. Месяц назад Дамаск и Эр-Рияд обменялись послами.